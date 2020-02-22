苗栗市文發路22日傳出有天然氣洩漏，中油獲報後立即前往檢查，發現其中一管段有洩漏情形，先進行初步止氣後隨即進行開挖，並確認洩漏點，下午2時緊急施工，順利於4時50分左右完成搶修，管段經檢查合格後恢復供氣。此一事件造成用戶不便，中油緊急發佈說明，且深表歉意。

中油天然氣事業部苗栗服務中心22日上午8時40分接獲消防隊119通報，於苗栗市文發路416巷口偵測到瓦斯洩漏，台灣中油隨即派員趕赴現場，確認係該服務中心轄管4吋中壓管線洩漏，立即進行初步止氣並進行開挖，由於洩漏點位於彎頭處，必須停氣進行緊急搶修，評估後決定於下午2時開始進行搶修，修復工程順利於4時50分完成。

中油表示，事發當時附近有其他單位進行工程，這起洩漏事故是否與該工程有關，仍待進一步調查。此次停氣計影響家庭用戶約2,000至3,000戶、商業用戶1戶，經緊急搶修，已順利在晚餐尖峰用氣時段前恢復正常供氣，降低對用戶影響。

(工商 )