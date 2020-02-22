日本的防疫態度就外界看來可能會受到一點質疑，認為應變速度太過緩慢，而22日在記者會上，日本厚生勞動省大臣加藤勝信提到，23名從鑽石公主號郵輪下船的人，在14天檢疫期內都沒有再度實施新型冠狀病毒的檢測。

新冠肺炎的案例相當特殊，有人在第1次檢測時就會被測出，也有測到第5次才發現確診的案例都有，因此世界各國在防疫時都會進行多次採檢，藉此避免有漏網之魚傳染給更多人，不料日本竟然沒有對從鑽石公主號下船的人進行採檢。

根據《共同社》報導，下船的23位乘客目前全都居住在日本，其中日籍有19人、外籍4人，在5日時第一次採檢結果出現陰性後，便沒有再次進行採檢，已經分別在19、20子下船。

加藤勝信在記者會上表示，「會深刻反省這個錯誤，防止類似案件再次發生」，而當局目前也正在進行追查，已經將其中3人進行採檢，都呈陰性反應，不過還有20人還沒進行檢查。

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(中時電子報)