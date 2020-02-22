兩人劇中有穿高中制服戲份。中視提供

劇中「程又青」和「李大仁」角色當時引起一連串效應。中視提供

兩人憑此劇拿下金鐘獎視帝、視后。中視提供

中視2月23日（周日）晚10點將播出曾風靡全台的經典神劇《我可能不會愛你》，林依晨、陳柏霖當年成功塑造「程又青」、「李大仁」螢幕情侶形象，風光奪下視后、視帝等7項金鐘獎成為最大贏家。林依晨這1年來常到美國陪老公，回歸人妻、媳婦、女兒身分，最近在台灣休養生息，為「做人」計畫持續努力著，對於經典劇將再播出，她今（22日）說：「這部戲是我演藝歷程中滿重要的里程碑。」

《我可能不會愛你》編劇徐譽庭將30歲男女的愛情觀描寫得絲絲入扣，至今仍讓人留下深刻印象。這部經典劇當年紅到連韓國、日本、大陸都改編，也引起一連串李大仁和程又青效應，林依晨戲裡穿著打扮、去過的餐廳景點都在網路引起討論；陳柏霖和林依晨代言接到手軟，周邊效應延燒不斷，除置入商品、拍攝場景都成為話題，甚至有網友到劇中場景跨年。

林依晨詮釋過許多角色，每個人物都有貼近她的部分，她今說，程又青和自己最相像的是獨立性格，「它（程又青）重視愛情，但它也重視能自我實現的事業部分，它關心家人但不會太過依賴、黏TT；愛情也是，它和丁立威（王陽明飾演）很甜蜜的時候，也還是堅持自己在工作上要有所成長、發展」，她自己每次看片頭、片尾的經典台詞都很喜歡。

她說，以前角色較多傻白甜，輕熟女形象的程又青是表演上的分水嶺。劇中女主角有「初老」症狀，她當年拍攝時坦言有記不住密碼、熬夜體力難恢復、包包出現薄荷精油等生理狀況。時隔多年，她今笑說：「我還是記不住密碼，年輕的時候，一輩子的份都熬夜熬光了，現在超過凌晨1點睡，隔天就要睡比較久才醒」。

近來全球疫情升溫，林依晨在微博寫道：「有防範意識與自覺自重，才能延續更長遠的快樂⋯⋯大家都要保重自己，也珍視他人的生命安全，才能共同渡過疫情難關。」她今天引用「修身齊家治國平天下」格言鼓勵大家，「我們先把每一個個體顧好，自然就可以保護家人、社會，然後整個世界，戴口罩、勤洗手之外，保護好自己就是保護別人，有的人可能多了未預期的假期，趕快做一些本來沒時間去做的事，多往大自然走」。

(中時 )