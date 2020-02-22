今年春雨降雨量僅及去年6成，全國各地水庫蓄水率目前剩4到8成左右，以新竹寶二水庫、中部永和山水庫、南部高屏溪攔河堰水量較不足。但是經濟部水利署表示，民生用水撐到3月底沒問題，4月則要看降雨情況，如不佳就要動用節水措施，避免限水。

至於近期新冠肺炎疫情宣導洗手，民生用水量有增加，但水利署表示，估計工業與商業用水因疫情反有下降，所以目前防疫所需清潔用水無虞。農業部分已陸續開始供灌，密切關注春雨及5月梅雨狀況。

水利署統計，去年12月到今年2月，主要集水區降雨量不及去年同期6成。不過水利署官員強調，因為現在枯水期關係，因此降雨雖少，實際量卻沒少那麼多，目前水庫水位跟去年比是差不多。

北部石門水庫目前蓄水率6成1、新竹寶二水庫4成8，中部永和山水庫4成4，南部烏山頭水庫在7成8左右，算是不錯，可曾文僅及4成2，至於高雄的高屏溪攔河堰目前出水量每秒13立方公尺，是減少許多。各地蓄水狀況不一，以中部、高雄比較吃緊。

官員說，中央氣象局預測未來2至3月降雨趨勢偏向正常，因此應該不至於缺水。但是如果真的不降雨，目前民生用水估計撐到3月底，4月就得實施節水措施與調度，避免限水。

(中時 )