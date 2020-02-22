《新華社》報導，武漢市委原常委、秘書長蔡杰因違反政治紀律、組織紀律，違法受賄，徇私舞弊、濫用職權，情節特別嚴重，經湖北省紀委研議報請批准予以開除黨籍與公職，並移送司法機關起訴。而這起不涉疫情的消息引起許多網友質疑其出台時機，同時也有許多人認為武漢的領導班子大整頓即將展開。

湖北省紀委監委消息：經湖北省紀委監委紀律審查和監察調查，武漢市委原常委、秘書長蔡杰違反政治紀律，與多人串供堵口，對抗組織審查；違反組織紀律，不如實報告個人有關事項；違反廉潔紀律，接受可能影響公正執行公務的旅遊活動；違反國家法律法規，利用職務上的便利，在工程項目承接、違章建築產權辦理等事項上為他人謀取利益，直接或通過特定關係人索取、非法收受他人財物，數額特別巨大，涉嫌受賄罪；徇私舞弊、濫用職權，違規決定將財政資金撥付給私營企業，情節特別嚴重，涉嫌濫用職權罪。

蔡杰身為黨員領導幹部，理想信念缺失，背棄初心使命，索賄受賄，擅權妄為，嚴重違反黨的紀律和國家法律，並涉嫌犯罪。依據《中國共產黨紀律處分條例》《中華人民共和國監察法》等有關規定，經湖北省紀委常委會議研究並報省委批准，決定給予蔡杰開除黨籍處分；由省監委給予其開除公職處分；將其涉嫌犯罪問題移送檢察機關依法審查起訴，所涉財物隨案移送。

(中時電子報)