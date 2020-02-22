據共同社22日報導，日本政府高官日前透露，政府基本敲定在年內制定經濟活動安全保障戰略的方針，阻止可轉為軍事用途的尖端技術外洩為其核心之一。這是考慮到圍繞人工智慧（AI）及第五代（5G）移動通信系統美陸技術霸權之爭的應對措施。4月起在國家安全保障局新設的經濟組將主導，並由首相安倍晉三擔任主席的國家安全保障會議（NSC）作出最終決定。

報導說，著眼於包括網際網路在內的技術革新發展，將力爭制定與同盟國美國合作、消除日本經濟脆弱性的指針。目前正在探討對2013年12月在內閣會議上通過的國家安全保障戰略進行修改的方案，以及另外制定經濟安保戰略的方案。

新戰略中將寫明敏感技術保護措施的方向性，包括：（1）加強防止有關5G及下一代規格6G、AI等尖端技術的人才與信息外洩的措施；（2）加強對可轉為軍事用途的出口商品的管制；（3）從安保方面管制外國企業對日投資。此外還將指出掌握稀土等供應鏈弱點的必要性。

新戰略預計寫入探討與同盟國開展技術合作等技術開發「培育」政策。為對抗在5G全球戰略中處於領先的大陸企業華為技術，日本已開始面向6G開發，探索與歐美企業開展合作。希望在「未來的社會基礎設施」（政府高官語）基幹技術方面避免出現依賴大陸的情況。

主持戰略制定的經濟組將在來自經濟產業省的審議官牽頭下，由財務、外務、總務各省的參事官構成。

(中時 )