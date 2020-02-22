增免疫力抗新冠病毒 浙江公布中藥預防疫病推薦方 21:532020/02/22 旺報 廖慧娟 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 浙江公布中藥預防疫病推薦方，建議服用5至7天增免疫力。（取自新浪微博＠紹興晚報） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 兩岸三地都有醫師認為對抗新型冠狀病毒來襲，除了戴口罩，做好洗手等個人衛生習慣，也要加強免疫力，治癒第一例台灣新冠肺炎患者的范姜醫師，曾公開透露，要抵抗病魔最重要的是病人的「免疫力」。 為此，浙江省中醫藥管理局、浙江省醫療保障局聯手推出成人劑量的「中藥預防疫病推薦方」，包括生黃芪9克、生白術9克、防風6克、金銀花9克、廣藿香9克、生甘草6克，以水煎服，建議服用5至7天，以增強民眾的抗疫病能力。 (旺報 ) #免疫力 #中藥 #病毒 #新冠 #冠狀病毒 也許您會感興趣 推薦閱讀 高雄檳榔攤遭搶 女喊「我得新冠肺炎」嚇跑強盜 08:412020/02/18 社會 新冠肺炎重創旅遊業 台東率先推出消費券 11:362020/02/18 生活 美WHO專家可赴陸但沒去湖北 原因曝光了 13:042020/02/18 國際 苗縣府加強防疫 20日起進出辦公大樓量體溫 16:382020/02/18 生活 謝忻遊歐被路人指著罵冠狀病毒 曝英國人不愛戴口罩主因 15:452020/02/18 娛樂 新冠肺炎影響 花紅了、農民臉綠 16:272020/02/18 生活 新冠肺炎疫情何時退？命理師一張籤詩洩玄機 00:032020/02/19 娛樂 揭日本防疫漏洞反害友人遭公審 歐陽靖：相當抱歉 10:302020/02/19 娛樂 新冠疫情 帶給阿里巴巴兩大衝擊 22:472020/02/19 財經 計程車生意掉一半 韓國瑜允協助 11:562020/02/20 生活 兩岸熱門新聞 為何大陸量腕溫？ 台灣網友：原來如此 - 兩岸 陸中科院：武漢華南海鮮市場非新冠病毒發源地 - 兩岸 陸專家證實：新冠肺炎發病前兩天 就出現傳染性！ - 兩岸 傻女炫耀丈夫攜物資回家 3高官慘免職 - 兩岸 中醫藥參與6萬餘例新冠肺炎救治 效果良好 - 兩岸 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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