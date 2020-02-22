兩岸三地都有醫師認為對抗新型冠狀病毒來襲，除了戴口罩，做好洗手等個人衛生習慣，也要加強免疫力，治癒第一例台灣新冠肺炎患者的范姜醫師，曾公開透露，要抵抗病魔最重要的是病人的「免疫力」。

為此，浙江省中醫藥管理局、浙江省醫療保障局聯手推出成人劑量的「中藥預防疫病推薦方」，包括生黃芪9克、生白術9克、防風6克、金銀花9克、廣藿香9克、生甘草6克，以水煎服，建議服用5至7天，以增強民眾的抗疫病能力。

(旺報 )