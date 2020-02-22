士林官邸鬱金香展於2月14日浪漫開展，為期10天的士林官邸鬱金香展已進入尾聲，但熱鬧活力可是一波接一波；除了從荷蘭引進造型多變的品種，也有日本的富山紅、黃小町等鮮艷的小型特有種，在士林官邸打造大片鬱金香花海，10萬株花朵鬥豔爭輝，色彩繽紛亮麗，宛如置身荷蘭的庫肯霍夫，開展短短6日即超過16萬參觀人次。

公園處處長陳榮興表示，花展來到最後一個週末，活動內容依然火熱，除了靜態的花展，還有街頭藝人的表演、鬱見市集及例假日藝文活動，於楓香舞台區在2月22日安排了「吹遍古今中外」的蕭謠客音樂表演及優雅的「愛你愛你．鬱見幸福」日本舞；2月23日則安排舞蹈融合雜耍的「當舞蹈鬱見雜耍」創意表演，以及充滿異國風情的「Let’s Dance佛朗明哥」及「Tap Dance 漫步踢踏」，帶視覺及聽覺上的享受，在 23日楓香舞台活動現場還舉行了「畫出你的鬱金香創意繪圖比賽」，現場邀請20組民眾上台創作鬱金香創意繪圖，一展大家的想像力及創造力。

園藝管理所主任賀綺華說，來到士林官邸賞鬱金香時，也別忘了到士林區周邊商家逛逛，可以到「2020年士林官邸鬱金香展」官網，出示優惠券圖示至合作商家消費，即可享有專屬優惠，本次合作商家多達45家，包括展區內官邸咖啡座、天母商圈溫德德式烘培餐廳、捷運商圈官也溫菜、加州風洋食館、士林夜市的國民奶茶鋪、老虎堂、忠誠號蚵仔煎等。

2020士林官邸鬱金香展以「鬱見你真好」為主題，象徵眾人一起相約看花景，最美的風景，其實是陪伴你的人；展區布置了整片繽紛象徵愛情浪漫的鬱金香花海，就算不用出國，也能感受充滿異國風情的打卡熱點，利用手機紀錄下這美好的時刻，而花展期間也邀你臉書傳情抽好禮。

(中時 )