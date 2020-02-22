美國總統川普預定本月24日、25日訪問印度。印度媒體報導，屆時雙方可能簽署2項總價高達35億美元（約台幣1050億元）的軍購協議，川普此行同時也將敲定美印第3份基礎軍事通訊合作協定的具體簽署時間。

《印度斯坦時報》（Hindustan Times）今日引述匿名官員說法報導，川普訪問期間，美印可能簽署1份價值24億美元、採購24架MH-60R型直升機的協議，另份9.3億美元的協議則是購買6架AH-64E型阿帕契武裝直升機。2項軍購均已獲印度內閣安全委員會（CCS）核准，之後印度海軍還可能進一步向美方增購8架P-8I型海神巡邏機。

川普預定25日會晤印度總理莫迪。雙方應會在會談結束後發表聯合聲明，強調美印將攜手合作反恐。

此外，2國也可能於3月展開《地理空間合作基本交流和合作協議》（BECA）相關談判。上述協議允許印美交換地圖資料，除供民用外，雙方也能藉此提高巡弋飛彈等軍事系統精準度。

自2016年起，美印已簽署《後勤交流協定備忘錄》（LEMOA）與《通信兼容與安全協議》（COMCASA）。BECA與先前簽訂的2份協議皆隸屬2國基礎軍事通訊合作協議。

至於美印之間的貿易談判，2國官員指出，目前還有一些問題尚待解決，但雙方都認為可望促成貿易協定。

(中時 )