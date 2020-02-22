吳青峰「太空備忘記」2020巡迴演唱會，22、23日巡迴至台北小巨蛋舉行，去年高雄巨蛋首唱時，演唱〈那些花兒望春風〉時激動落淚，今演唱時吳青峰似乎感觸極深，他說到「我覺得我是奇特狀況，沒有人唱〈望春風〉想哭，但每次唱這首歌我媽的臉就會跑出來」，話鋒一轉cue吳媽媽「她今天也有來，沒關係我們不要讓她太出風頭」，逗笑全場萬名粉絲。

此外更說昨天彩排很激動，唱到〈望春風〉時小哽咽，困擾自問「為什麼我老是唱望春風想哭，該不會上輩子是個寡婦吧？」讓全場瞬間大笑，吳青峰持續逗粉絲「這輩子也是，接下來唱完巡迴會出家，請大家把握機會。」

2年前赴陸參加《歌手2019》節目演唱許多歌曲，在演唱會中特別選唱。吳青峰回憶，年輕時的自己自命清高，認為音樂不該拿來比較，因為歌唱才華表現向度非常多，那樣的舞台、所有人眼光好像評判輸贏，曾在心裡認為「我才不要去」，但他感謝2年前決定參加的自己，節目中雖然流程制度得分高下，但交流過程感受超越做節目，真正看見音樂背後心裡的東西，是很好的機會看看別人、檢視自己，並笑說「想對以前我心裡曾經笑過的人，說聲抱歉」。

(中時 )