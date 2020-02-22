展間改稱教室，策展人藝術家改自稱為計畫發起人，從台灣特殊的多元族群與文化組成為背景，串聯10組藝術家以「MIX米克斯」為發想，闡述外來與在地族群文化間的混搭，台北當代藝術館今春《合力組裝米克斯計畫》，計畫發起人陳愷璜便指出：「這不是一個展覽！這是一場產生新思想的運動！」

希望打破美術館慣有的形式和匡架，陳愷璜指出「MIX米克斯」的特色，既是結合了藝術家、醫生、研究學者，跨知識領域共同組裝，同時將展場以「教室」的空間想像為概念，每周籌畫推出教室活動，包括醫生義診、工作坊、電影放映等。希望透過多元的組合來闡述台灣歷經外來與在地族群文化間的混搭，勾勒出當今台灣的文化輪廓。

致力於原住民族影像之研究與策展的思嘎亞・曦谷與影像藝術家李欣穎共同合作的〈國家童話I：音樂盒〉，改編國策教育的《吳鳳歌》及國策電影主題曲《高山青》，並在美術館與建成國中的戶外階梯上，延伸出塗鴉痕的吳鳳海報；〈國家童話Ⅱ：神奇白馬〉播映「穿紅衣騎白馬」的神話符號，從教育、電影的教化來思考意識形態的變革。

在〈革命一舉與103歲的筆〉展間，以「新珍味」的燈箱招牌點出歷史學者史明流亡日本時所經營的中華料理店，展示史明相關的書籍、書寫文字、生活衣物等，另一側則擺滿史明的藏書，桌上電腦中存有史明的文章，邀請觀眾閱讀後列印，自由收藏。

安魂工作隊的創作關懷對象為白色恐怖時期的受難者，這次〈三個身體〉計畫作品中以蠟像、草人、史料三種元素揉合成的身體訊息，重探1949至1991年間被遺忘的身體經驗。

藍保・卡路風打造的〈Talem〉，是排灣族語「深植／傳承」孕育生命之義，身為部落獵人的藍保・卡路風，有感於部落世代交替，以傳統祭儀裝置，反映對自身文化的追尋與覺醒；「馬卡道族」為台灣還未正名的原住民族，身為族人的徐文瑞以〈跨越土牛溝：神靈再起駕，馬卡道族正名運動〉以文獻、傳統工藝、祭典的紀錄影像，找回族群的身份認同。

(旺報 )