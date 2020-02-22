全球新型肺炎確診病例不斷增加，市場憂心疫情恐進一步打擊全球經濟，再加上分析師將美國企業第一季獲利成長預測砍半，引發道瓊工業指數21日收盤大跌逾200點，3大指數周線全數收黑。

道瓊指數21日收盤跌破29,000點，此為2月4日以來首見，終場重挫227.57點或0.8％，以28,992.41點作收。標普500指數大跌1.1％，報3,337.75點，創1月31日以來最大單日跌幅。科技股雲集的那斯達克綜合指數狂瀉1.8％，收在9,576.59點，單日跌幅創1月27日以來最大。

科技股21日表現疲弱，微軟大跌逾3％，蘋果收低逾2％，標指技類股下挫2.3％。

美股21日重挫加重周線跌幅。道瓊指數全周下跌1.4％，標普指數周線下滑1.3％，那斯達克指數全周挫低1.6％，3大指數周線連二紅止步。

大陸的新型肺炎確診病例已超過7.5萬例，死亡人數升高至逾2,000人，韓國確診病例單日一口氣增加逾200例，且世界衛生組織（WHO）官員稱伊朗的疫情相當令人擔憂。

BCA Research全球首席策略師貝瑞辛（Peter Berezin）表示：「即便肺炎疫情降溫，全球第一季經濟成長仍可能停滯，2020年後三季才會反彈。短期內企業獲利遭受衝擊已無可避免。」

標普500大企業2019年第四季財報陸續出爐，根據Refinitiv數據顯示，標指成份股該季獲利成長3.1％，若不計入能源產業，成長率高達6％。

然而企業獲利搶眼並未能抵銷市場對肺炎疫情的憂慮情緒，投資人擔憂疫情波及企業獲利。包括蘋果、可口可樂和寶僑在內的美國大型企業，皆預警新型肺炎可能影響業績。

鑑於新型肺炎疫情持續升溫，華爾街分析師下修第一季企業獲利預測，由年初時預估的成長逾6％對砍至3.2％。

(工商 )