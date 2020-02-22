中央氣象局預報顯示，今夜明(23)晨東北部地區有局部較大雨勢發生的機率，明天東北季風減弱，風向漸轉偏東風，全各地大多為多雲到晴，只有迎風面東半部地區有局部短暫雨，白天大台北地區也有零星短暫雨機率，桃園以南天氣大致穩定。

明日白天溫度方面，北部及東半部約22-26度，中南部高溫約27-28度，中部以北低溫14-16度，東半部及南部低溫約17-19度，尤其中南部日夜溫差較大，早出晚歸應注意添加衣物。

天氣風險公司氣象分析師吳聖宇表示，明(23)日台灣附近風向漸轉偏東風，東半部宜花東等地仍有短暫陣雨機會，大台北地區轉為多雲或陰的天氣，其他地方仍為晴到多雲。

吳聖宇指出，下周一(24)台灣附近風向再轉為東南風到偏南風，水氣減少，東半部雲量較多，西半部天氣晴朗，清晨有局部霧發生機會，各地白天溫暖，夜晚清晨仍稍有涼意。

下周三(26日)則會有一波新鋒面來到，同樣會對北部、東北部帶來短暫雨勢，影響時間大約持續兩日，直到周五。

(中時 )