新冠肺炎（COVID-19）全球疫情急遽竄升，台灣至今（22）已累積26名確診案例，眼看仍不見緩減情勢，腎臟科醫師江守山斷言，「社區感染肯定會到來」，全民應盡早做好準備。屆時要防止自己中鏢，最好的方式並非戴口罩、勤洗手，江守山認為，免疫力才是硬道理。

知名主持人謝震武在節目《新聞面對面》中邀請到腎臟科醫師江守山一起討論新冠肺炎疫情未來發展。沒想到江守山一鳴驚人地預言「社區感染終將到來」，表示隱匿感染的人越來越多，走到這一步只是必然。

但面對社區感染也不需太過恐懼，江守山指出，新冠肺炎的致死率僅2 %，代表著98%的確診者會痊癒，他舉日前香港人吃火鍋發生群聚感染的案例，19個人當中有11個遭感染，這意味著有8人仍然是健康的，這並不是幸運，而是自身免疫力擋住了病毒入侵，所以江守山強調，並非有無戴口罩、勤洗手，「Always免疫力才是硬道理」。

怎樣提升自我免疫力？江守山舉出5個方法供民眾參考：

●睡得好，睡眠要充足，維持每天睡足7小時。

●吃得好，吃的食物需做調整，不要亂吃山珍海味，多吃優質蛋白；少吃精緻糖，吃了會讓白血球進入睡眠5小時。

●多曬太陽，補充維生素D，研究指出冬季多曬太陽可讓呼吸道疾病感染率降低3分之2。

●多漱口、漱喉嚨，日本研究指出，病毒進入體內要時間，喉嚨隨時保持整潔可降低染病風險。多喝水，或是鹽水、優典加水、漱口水，或茶（含有茶多酚）都可以。

●洗熱水澡，許多研究皆指出，提升體溫有助於遏止病毒入侵，高溫不利於病毒感染。江守山強調，一周4次熱浴，可讓感染風險降6成；且一次41℃持續5分鐘，就達到足夠曝露量。

許多研究皆指出，提升體溫有助於遏止病毒入侵，高溫不利於病毒感染。（圖／Shutterstock）

江守山提醒，泡溫泉、在家泡澡沖澡都可以，只是要記得避免大眾浴池，建議改泡個人湯屋。

(中時電子報)