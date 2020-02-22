北部一名60多歲婦女日前感染新冠肺炎，感染源不明。中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中先前表示，地方已得知婦人資訊，但台北市長柯文哲今反推說「我就不知道」。此舉引發陳時中抨擊，「首長要扛起責任」，不該害到其他縣市。

陳時中表示，根據傳染病防治法，地方主管機關接到傳染病或疑似傳染病通知，應迅速檢驗診斷或調查來源，並報告中央主管機關。地方首長不可都撇清，不能上面講，說不知道、不能進行相關作為。

目前的系統很完整，通報後會同時到中央和地方，雙方就會展開疫調，消毒等行為。陳時中表示，地方首長都會最早知道，不能推卸責任、不知道而不作為。

對於柯文哲反推的舉動，陳時中坦言不太高興。他表示，若有首長說「不是我」，那就代表是其他首長。首長自稱不知情，也就害到其他首長。作為首長，應把責任扛起來，不能說不知道，防疫需仰賴中央、地方的共同合作。

(中時 )