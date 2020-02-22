「網球一姐」謝淑薇與捷克拍檔史崔可娃（Barbora Strycova）在台灣時間「一日兩戰」，22日凌晨在杜拜女網賽雙打4強先以7比5、6比3淘汰大陸張帥／加拿大達布蘿絲基（Gabriela Dabrowski），休息不到24小時與大陸鄭賽賽／捷克克蕾琪可娃（Barbora Krejcikova）爭冠，在超級搶10局連拿8分逆轉，以7比5、3比6、10比5衛冕成功，也拿下兩人今年第2座冠軍。

台捷配今年已在布里斯本女網賽封后，這次在杜拜衛冕成功，可平分102,210美元的稅前獎金，也保住去年奪冠的470分，讓謝淑薇繼續穩坐女雙世界球后。

杜拜女網賽是謝淑薇、史崔可娃去年合拍後的第2項賽事，兩人就攜手捧盃，這次來到中東尋求衛冕，也維持去年底WTA年終賽以來的高昂氣勢，在年終賽、布里斯本與澳洲公開賽之後，連續第4個賽事挺進女雙決賽。

台捷組合在杜拜頭兩輪都不到1小時就過關，直到準決賽才多花了些時間，因為首盤5比3「聽牌」時遭到回破，拖到打完12局才拿下首盤。次盤則形成破發大亂鬥，雙方連7局互破發球局，所幸台捷配在混戰中搶先聽牌，第9局驚險保發，鏖戰82分鐘闖入決賽。

冠軍戰台捷配於第3局率先破發，第8局遭到回破，雙方戰成5比5，第11局台捷配逼出兩個破發點，並抓住第2個順利破發，下1局則在己方盤末點也是對手破發點的情況下，漂亮搶下關鍵分，以7比5先聲奪人。

次盤第2局台捷配率先破發，第6局卻面臨兩個破發點，此時謝淑薇發生雙誤，被對手追成3平。第8局台捷配救下1個破發點，仍無法保住發球局，被鄭賽賽／克蕾琪可娃以6比3扳回一城。超級搶10局台捷配先以0比3落後，所幸兩人及時回穩，連拿8分後來居上，有驚無險衛冕后冠。

(中時 )