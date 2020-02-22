日本J1聯賽昨日拉開帷幕，揭幕戰湘南海洋主場2-3不敵浦和紅鑽。此役湘南BMW平塚競技場的球票幾乎被搶購一空，有15000名球迷到現場觀戰，並且絕大多數都佩戴口罩。大陸網民對此極表佩服：「日本人真不怕呀！」而且「這麼多人聚集，光戴口罩也沒什麼用呀！」

據微博《新浪體育》報導，日本J1聯賽揭幕戰有15000人到場觀戰，全場幾乎滿座。由於新冠肺炎疫情的影響，多數球迷都佩戴口罩。湘南海洋主場也採取了一系列的防禦措施，在球場的入口處，引導人員使用擴音器要求觀眾戴上口罩，並將酒精消毒液噴灑在觀眾手部。從轉播畫面中可以看出，座位上絕大多數的球迷佩戴口罩觀賽。

日本15000球迷戴著口罩觀賞球賽，在全球來說也絕無僅有。（圖／網路）

對於足球也非常盛行的中國大陸，許多大陸球迷對於日本球迷的熱情與勇氣非常佩服。網友評論稱，「現在疫情那麼嚴重還這麼聚眾，真是為了看球嗎？也不想想其他人？希望有關部門管管。」

由於才發生23人鑽石公主號人員未檢測就下船的情況，日本官員為此出面道歉，大陸網友嘲諷說，「通過這一段對疫情的觀察，發現日本並沒有對疫情很在意，就如兒童過家家似的，竟然會讓二十三名沒有經過檢測的人下了郵輪，不知道日本的管理人員工作能力就這麼差嗎？這不算太大的問題，竟然還有15000人戴口罩看足球賽 的事情發生，我是真的無語了。」「感覺日本還是沒有足夠重視疫情，雖然帶了口罩但是人太多了太密集了，傳播機率還是很大的」「這些人都不要命了嗎？這麼多人聚集，戴口罩的意義不大。」

(中時電子報)