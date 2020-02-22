世衛憂大陸以外病例 無流行病學關聯 23:102020/02/22 旺報 許昌平 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 世界衛生組織（WHO）總幹事譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）在Twitter表示，雖然中國大陸以外的新型冠狀病毒肺炎確診病例仍較少，但世衛對這些病例未必有明顯流行病學關聯，包括病人未曾去過中國，或沒有接觸過確診患者，表示擔憂。 譚德塞在推特（Twitter）指出，沒有明確流行病學關聯的病例，包括無中國旅遊史或沒有接觸確診病患的感染者在內。 譚德塞稱，目前最憂慮仍是病毒可能在衛生系統較弱的國家傳播。 (旺報 ) #關聯 #譚德塞 #流行病 #世衛 #Twitter 也許您會感興趣 推薦閱讀 專家傳真－企業如何訂定應對計畫 對抗大規模流行病的挑戰 04:102020/02/18 產業特刊 美WHO專家可赴陸但沒去湖北 原因曝光了 13:042020/02/18 國際 法衛生部長警告 新冠疫情可能演變為大規模流行病 17:482020/02/18 國際 12國92例人傳人 世衛仍樂觀無社區感染 04:102020/02/19 國際 台灣被WHO排擠 荷蘭出動重量級議員「推文、聯名致函」支持 10:422020/02/19 國際 醫界站出來 力挺台灣加入WHO 04:102020/02/20 政治要聞 再求援！譚德塞：新冠肺炎2千死 請國際捐180億防疫 13:092020/02/20 國際 南韓大邱市群聚感染 世衛與首爾密切聯繫 21:372020/02/20 國際 立院共同聲明參與WHO 國台辦批別有用心以疫謀獨 17:432020/02/21 兩岸 疫情蔓延 世衛： 防止病毒擴散的機會越來越小 06:232020/02/22 國際 財經熱門新聞 這隻黑天鵝有多毒？專家驚洩2008凶兆 - 財經 慘！美半導體股大屠殺 台積電ADR中槍 - 財經 75％防疫酒精 24日起四大超商可買到 - 財經 - 工商 老美曝出口驚天數字…北京毀了貿易協議？ - 財經 謝金河：台積電的考驗時刻 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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