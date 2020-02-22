世界衛生組織（WHO）總幹事譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）在Twitter表示，雖然中國大陸以外的新型冠狀病毒肺炎確診病例仍較少，但世衛對這些病例未必有明顯流行病學關聯，包括病人未曾去過中國，或沒有接觸過確診患者，表示擔憂。

譚德塞在推特（Twitter）指出，沒有明確流行病學關聯的病例，包括無中國旅遊史或沒有接觸確診病患的感染者在內。

譚德塞稱，目前最憂慮仍是病毒可能在衛生系統較弱的國家傳播。

(旺報 )