去年台電中火（圖）、興達電廠拼命降載，讓去年燃煤發電量首度低於燃氣。（圖：台電提供）

「黃金交叉」出現！近年改善空污反燃煤聲浪高漲，根據台電最新統計，2019年全年燃氣發電佔比38.2％，首度超越燃煤發電37.3％，成為發電第一要角。台電表示，未來不再新增燃煤機組，氣電超越燃煤趨勢，預期將不會改變。

根據統計，2012年時，煤電發電占比仍高達4成，氣電只有3成，之後差距一路縮小，2016年兩者已相當接近，在3成5至3成9之間。2018年煤電更僅只小贏氣電0.2個百分點。這次發布去年最終統計，終於燃氣發電佔比38.2％，正式超越燃煤發電，創下歷史紀錄。

其實燃氣發電38％與前年一樣，只是燃煤發電比從2018年的38.8％降為37.3％，是氣勝過煤主因。台電說明超越主因，是配合府推動增氣減煤，去年燃煤降載成效出來，光以台中電廠來說，降載排放量就較2018年減逾3成。

不過燃氣成為發電大哥是否只是曇花一現？台電副總徐華造華指出不會，雖然今年沒有燃氣新機組上來，但是透過調度，秋冬儘量降載燃煤，預期氣電占比還是會超過煤電。接下來幾年，在燃煤機組沒有新增，新燃氣機組陸續上線下，用煤量將可進一步降低，「氣電超越煤電成為主力趨勢，將不會改變」。

總計2018年到2025年間，燃氣機組規劃增加1090萬瓩，因此燃氣發電將只增不減。不過天然氣仍否完全供應發電所需將是變數，因此中油正加緊趕工桃園觀塘第三天然氣接收站工程，增加進口量。

(中時 )