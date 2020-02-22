吳青峰「太空備忘記」2020巡迴演唱會22日於台北小巨蛋登場，除了邀請9m88擔任嘉賓外，演唱安可曲〈窺〉時，邀請該曲幕後推手，是吳青峰20年前讀師大附中的高中同學王希文，如今也是金曲製作人，沒想到兩位昔日同窗一見面互相大爆料，讓粉絲瞬間笑翻。

吳青峰虧王希文：「上一次同台是20年前，你竟然為了刮鬍子刮到傷口，看來很重視」，擁有帥氣外型的王希文笑說：「我都在幕後創作，很久沒表演，沒想到會來小巨蛋，看來出外還是要靠朋友」幽默回應逗樂全場觀眾。

吳青峰回顧好友過往好成績「高一時，他在班上沒考第二就是第一」，自虧「我覺得高不可攀，直到有次去他家玩發現兩人共同小習慣，才打開心房成為好友」。吳青峰呼籲台下粉絲「希望把秘密帶到墳墓裡」，大爆料當時在王希文枕頭下發現泳帽，驚訝問「王希文你不會戴泳帽睡覺吧？」當時王希文臉紅尷尬反問「你也是嗎？」，吳青峰形容「我們就在茫茫人海中，找到唯一彼此」。

王希文笑說「我以為這秘密會埋藏我枕頭底下不會講出來」，並解釋「90年代流行中分，戴泳帽睡覺比較可以中分」，突然話峰一轉「以前不懂事只有睡覺戴，現在會隨身帶」，瞬間掏出一頂「藍色泳帽」送給吳青峰，讓全場嗨到最高點，吳青峰更是笑到不能自己，王希文一臉壞笑說「沒料到吧，不過妝髮老師會生氣，做紀念就好」。

此外吳青峰也自爆，以前戴泳帽睡覺是因為每天上課都遲到，沒辦法花很多時間整理頭髮，此外上學前一天也會穿好制服，最後他作勢要送泳帽，搞笑問台下觀眾「有人最近會去游泳池嗎？」

(中時 )