一名滯留在武漢，罹患血友病的台灣15歲病童小宇，10日在海基會、湖北台辦、台商的接力下，完成「千里送藥」，終於拿到救命藥劑，當時一度成為佳話，然而隨著時間推移，病童的藥劑已經用完，再過幾天若沒藥，就進入「待藥危險期」。大陸全國台企聯呼籲，救救孩子，也為900多位無法返鄉的台胞再請命，指許多人已盤纏用盡，在當地也無住所，希望台灣能摒棄其他因素，沿襲首班包機模式，盡快讓孩童能回家吃到藥，也讓近千名鄉親回家。

滯留湖北的900多位台灣人中，有一名血友病病童小宇，日前透過湖北省台辦、荊門市台辦、鄭州市台辦、荊門台協會長簡俊男、海基會等多方的協助，在台灣拿到藥劑、送到機場，飛到河南鄭州，再由簡俊男開車到河南與湖北交界取藥，最後在2月10日把藥送到小宇手上，這場「千里送藥」還一度成為疫情中的兩岸佳話。

然而，拿到藥已將近兩周，小宇的母親馬先玲女士22日向大陸全國台企聯反映，此針劑屬於台灣新藥、大陸沒有，而台灣健保規定，此病患者每次只能拿兩劑針劑，10日拿到的兩支針劑也已用完，2月28日孩子將進入「待藥危險期」，為此焦心不已，期望能促成母子早日回台，及時就醫。

台企聯表示，3日的首班武漢包機，台灣有關方面曾積極配合並對該次東方航空的運送表示感謝。目前隔離14天結束的首批武漢返台者，也未發現其他確診病患，遺憾的是後續包機迄今未能成行，尚有近千名台灣鄉親滯留湖北。

台企聯指出，除了類似馬先玲女士面臨的困難須立即解決外，更多的是短期前往武漢和湖北探親、觀光或出差的台人，他們在當地並無住所、盤纏用盡、更迫切需要返台工作或就學。

台企聯強調，以人為本是普世價值，期望沿襲首次武漢包機模式，在確保疫情得以控制的前提下，從簡從快促成後續武漢包機。台企聯說，人命關天，由衷希望台灣政府能急民所急，摒棄其他的因素，讓馬先玲女士母子和近千名鄉親早日回家。

(旺報 )