這幾天大陸幾個大城市的大型超市陸續恢復營業，讓許多市民可以前往補給生活用品與食品。但是有不少上海市民發現，位於閔行區華漕鎮的上海首家好市多Costco(上海稱「開市客」）再度大排長龍，購物區水泄不通，停車場一位難求。人潮擁擠的情況已引發疫情再度擴散的擔憂，當地閔行區政府已就此對上海開市客口頭警告，並將聯合公安、市場監管與衛生防疫部門聯手上門檢查。

據《澎湃新聞》報導，疫情還未過去，上海Costco開市客又現人潮。近日網友反映稱，21日下午13:30到達Costco時發現，人潮比未復工期間（2月10日之前）多了很多，店堂內屏幕顯示有1900多人，蛋糕、肉類區域水泄不通，烤雞和羊角麵包都沒了。店內公告稱，為配合防控疫情，防止人流聚焦，烤雞和羊角不出售。

上海Costco恢復營業首日出現大批人潮，顧客都戴著口罩。（圖／網路)

另一位網民表示，本來以為Costco應該沒啥人的，結果出乎意料的人多，不過好在都戴著口罩。有網友反映，Costco人多到炸，購物全程膽戰心驚，時不時捏一下口罩，他建議其他市民「忍忍再去吧！」

停車場車位也是客流睛雨表，網友透露，開市客停車場車位緊張，轉了好幾圈才找到空位，食品區推車都好難推動，買提拉米蘇、可頌的隊伍排到繞場三周，目測起碼有60人以上。

一位知情人士向媒體表示，疫情發生以來，這家Costco超市一直照常營業，目前對進店者的要求是兩條：1.在賣場入口處測量體溫；2.所有進店會員佩戴口罩。只要符合這兩條，會員顧客都可以在超市內外暢通無阻。「但是，不戴口罩不得進入（店內）這個他們是做到了，但是有些顧客進了店後，就把口罩拿掉了，店方也沒有專門的人員去管理這一塊。」

對於Costco超市人潮再現，閔行區華漕鎮表示要委派專人全程監督超市運行，協助超市加強防疫管理，緊盯薄弱環節排查6方面風險點，如發生人員相對集中情況，提示企業及時調整。此外，閔行區已對Costco超市正式提出口頭警告，相關職能部門公安、市場監管局、經委、疾控中心、衛健委等將於23日對Costco進行上門聯合檢查。

(中時電子報)