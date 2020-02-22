台灣燈會無人機展演疑遭不明訊號惡意干擾，其中48架從高空摔落地面，機身嚴重毀損。（台中市觀旅局提供／王文吉台中傳真）

墜落的48架無人機都掉在「停機坪」后綜高中操場內，未造成人員受傷。（台中市觀旅局提供／王文吉台中傳真）

2020台灣燈會22日晚間於后里森林園區展區進行無人機流星雨展演，共升空800架，不過展演過程遭到不明訊號干擾，其中48架突然墜地，造成圖形缺漏，影響燈會遊客觀看權益及觀賞品質，幸好墜落的無人機都掉在「停機坪」后綜高中操場內，未造成人員受傷。

台中市觀旅局表示，台灣燈會開幕至今共演出16場，部分場次因風力過大，確實發生幾次零星無人機墜地，對於展演品質影響不大。今日演出第17場首次發生較高比例的無人機墜地，顯然有不明訊號惡意干擾。

觀旅局指出，展演團隊因應燈會展演備有1100架無人機，墜地毀損的無人機無法再上場，明2月23日閉幕日，若天候條件許可，后里森林園區現場仍依表訂進行台灣規模最大的800架無人機展演，屆時將請電信警察協助，在展演前及展演期間偵測干擾訊號，以維護展演品質，籲民眾勿以訊號任意干擾，以免觸法。

(中時 )