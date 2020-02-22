許珮榆上圍激凸說電話。(取自東網)

許珮榆大方秀出好身材。(取自許珮榆微博)

長相激似Angelababy的香港辣模許珮榆（Diva），近年演藝事業轉往大陸發展，在新冠肺炎期間，也不忘做好防疫工作。她今(22日)被港媒直擊與友人戴著口罩出現在香港某商場，豪乳上圍超吸睛。

擁有葡萄牙、新疆血統的辣模許珮榆，2009年演出TVB《四葉草-南華夢飛翔》出道，後來憑著超犯規D罩杯火辣身材成為香港宅男女神。只是人紅是非多，她就曾被爆料是人工美女，當時經紀公司則為她喊冤，表示她是以前有嬰兒肥，沒有整容。

(中時電子報)