還記得1998年綁著沖天炮頭，唱著《飛起來》的「平民天后」徐懷鈺嗎？岀道專輯就破百萬張，成績直逼張學友、張惠妹等，成名曲《怪獸》、《妙妙妙》，更是當年朗朗上口的「國歌」。但才出道3年演藝事業直跌谷底，甚至淪落到靠歌迷接濟過日，這位平民天后究竟出了什麼事？

平民天后成名大不幸？!大紅後各項負評湧現

不過成名後的平民天后，卻爆出耍大牌、難搞、棄養爺爺等負面新聞，才出道短短3年，演藝事業就從巔峰跌落谷底，接續爆出合約糾紛，讓她從大紅變成沒工作沒收入，得靠歌迷接濟才能過日子，相較巔峰時期賺進大把鈔票，養活大半個滾石唱片的情況，徐懷鈺大起大落的藝界人生，令人不勝唏噓。

徐懷鈺靠著《妙妙妙》、《我是女生》等歌在歌壇竄紅。（圖／中時資料照）

平民天后是這樣被發掘的。未出道前徐懷鈺在陽台曬衣服哼唱歌曲，被製作人發掘進入演藝圈，連發二張專輯銷量都賣破百萬張，其中《怪獸》、《妙妙妙》、《我是女生》等歌曲，更是當年華語樂壇的「國歌」，聲勢如日中天的她，被譽為「平民天后」。

除了在歌壇繳出漂亮成績單之外，也轉戰戲劇圈、電玩節目主持等，成為少數影視歌三棲的藝人，此時卻不斷被傳出耍大牌、難搞等，慘遭唱片公司冷凍，接著發行第五張專輯《Miss Right》時，轉型沒成功銷量慘不忍睹，演藝事業也因此走下坡，接著又傳出壓力過大罹患憂鬱症，之後就鮮少出現螢光幕前，只能靠商演和跑通告維持人氣。

人氣大跌又傳憂鬱症 再和經紀公司陷訴訟

徐懷鈺轉型失敗，又屢屢傳出負面新聞，讓她演藝事業跌至谷底。（圖／中時資料照）

空了快六年沒有發行唱片的她，直到2007年再次重返歌壇推出《BAD GIRL》專輯，造型一改昔日可愛風格，改走起性感路線，未料轉型失敗招來不少負評，銷量更僅賣出近萬張，當年「平民天后」氣勢似乎難以再現。

看起很慘，但不沒料到這僅是徐懷鈺噩夢的開端。2009年陸續與享鴻娛樂、龍縯經紀公司爆發合約糾紛，先控訴享鴻娛樂積欠酬勞，多次安排她到大陸演出，到現場才發現是「陪酒」飯局，擔憂成為「潛規則」下的犧牲品，演出完就落荒而逃，甚至躲到深山到天亮才趕緊搭機返台。

接著跳槽到龍縯後以為能重啟演藝事業，沒想到竟爆出徐懷鈺簽約沒多久，就人間蒸發聯絡不到人，接著更控告老闆傳訊息性騷擾、沒安排實質工作等，接連和兩家經紀公司鬧翻後，官司纏身下無法接任何演出，戶頭一度僅剩一萬多元，還得靠歌迷接濟才能過活，也讓昔日的「平民天后」淪為「貧民天后」。

不堪揭連的壓力，徐懷鈺一度暴瘦到33公斤，她在余天陪同下召開記者會時，不諱言如果經紀公司不願和解，她可能會被「逼上絕路」。

天后演藝人生變調 悔走歌手路

徐懷鈺表示人生若能重來，絕不會再當歌手。（圖／中時資料照）

與前公司官司糾紛結束後，對演藝圈仍有企圖心的徐懷鈺，先加盟綜藝教母葛福鴻的天熹娛樂，推出單曲《我還是那個我》、《Oh My》試水溫，也掀起一股討論熱潮，趁勝追擊的她，又連開數場演唱會，門票更是場場秒殺。

唱片公司原看好徐懷鈺有望重現當年「平民天后」聲勢，不惜重金找來法籍帥哥法比歐合拍網劇，未料徐懷鈺被網友酸是「ㄈㄈ尺」(愛和外國人交往)後，心情大受打擊，原定播4集網劇1集就腰斬，導致唱片公司損失千萬，雙方關係破裂解除合作關係，這也是她第3次跟合作公司鬧翻，復出之路可說是遙遙無期。

徐懷鈺20年演藝之路走得顛簸，近年來已把事業重心轉往大陸，靠著歷年的成名曲，仍可在大陸接商演撈金謀生，但與昔日歌壇天后地位相較起來，處境不勝唏噓，當她被問到同期出道的蔡依林已成天后，是否覺得自己走太慢？她雖樂觀看待說：「人總會搭錯車，車到達目的地就好」，但也透露若有機會再選擇一次，絕對不會再當歌手，因為真的太苦太累了。

(中時電子報)