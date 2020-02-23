高院(陳志賢攝)

中華民國棒球協會理事長辜仲諒因2起案件遭高等法院限制出境，他聲請要到瑞士參加「世界棒壘球總會新總部落成典禮暨執行委員會議」，承審的2個合議庭認為辜的聲請，對於棒運推廣有必要性，且先前10次解除境管都有遵期返國，合計裁定辜共提出6億元保證金作擔保，並分別責付體育署長、辯護律師後，裁准2月28日到3月11日暫時解除境管。

高院裁定指出，辜前後共有10次經准許暫時解除限制出境，且他都遵期返國，可見他能遵守法院暫時解除限制出境之約束。

高院表示，辜以棒協理事長身分出席該會議，並討論預計於2021年在台灣舉行「世界棒壘球聯盟」大會，以及事先擘劃未來我國參選亞洲棒球總會及世界棒壘球總會重要職位，裁准讓他暫時解除境管、出國參加會議。

由於辜目前有2起案件，分別由高院2個合議庭審理中，1個合議庭裁准1億元擔保，並責付體育署長，另個合議庭則裁准5億元擔保，並責付體育署長及律師，裁准辜自2月28日到3月11日共13天暫時解除境管。

(中時 )