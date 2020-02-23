新冠肺炎疫情引發市場不安情緒升溫，帶動美元指數直逼100大關，創下近3年來新高。日媒報導，跟以往被視為避險貨幣的日圓相較，近期美元強勢更像新避險貨幣，專家認為，美元正在發揮安全資産需求和投資價值，後市可望繼續升值。

疫情持續延燒，帶動市場避險情緒又升高，周五美元指數一度衝破 99.9，逼近100大關，美元表現強勁出乎外界意料；反觀日本因疫情確診病例僅次於大陸，且上季GDP低於市場預期，打壓了日圓避險需求，拖累日圓周四貶破112至10個月來最低。

日經新聞報導，布朗兄弟哈里曼分析師Win Thin表示，美國目前僅10餘位新冠肺炎感染者，加上貿易戰帶動美國強勁內需，他認為，美元「作為安全資産的需求和投資價值都在發揮作用」，因此，美元被視為因應市場動盪的重要貨幣。

由於美國長期利率在已開發國家之中較高，在利率差方面也容易吸引熱錢進駐，Thin認為，美元後市可望持續升值。

報導指出，截至2019年，避險貨幣首選是日圓，但因經濟下滑的隱憂，加上肺炎疫情攀升，避險貨幣逐漸轉向美元。而在股票市場，美股表現也比日經指數和新興市場國家股市更加強勁。

但對美國來說，美元升值給出口帶來逆風。美元指數距離川普就任總統後的最高價位只剩下4％左右，為了給美元升值踩煞車，川普有可能再度給聯準會降息的壓力。

(中時電子報)