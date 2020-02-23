新冠肺炎疫情失控，韓國確診數暴增達到400多例，也超過日本成為疫情最慘重的國家，除了大邱的邪教「新天地教會」成員成為超級傳播者外，有網友指出，韓國人衛生習慣實在不敢恭維，尤其是許多人如廁後都沒有洗手的習慣。

新冠肺炎疫情不斷延燒，全球政府也不斷強調勤洗手的重要性。但有鄉民表示，韓國人衛生習慣相當可怕，自己曾在嘉義家樂福遇到韓國學生棒球隊，快要10名小球員進去上廁所後，出來竟然沒有一個人去洗手。

原PO表示，自己去年去韓國出遊，在釜山地鐵廁所觀察時，就發現男生如廁後洗手的比例只有不到3成，首爾高鐵站比較好，有7成左右的人會洗手，其他地方則是5成左右。

不少網友也紛紛表示：「去過韓國，真的很多人沒有洗手的習慣」、「韓國沒有公筷母匙觀念，這個更嚴重」、「去過一次韓國，真的被他們衛生習慣嚇到」。

事實上2015年韓國爆發MERS病毒時，韓國人的衛生習慣就曾經被討論過，如今新冠肺炎疫情延燒，也再度引起網友議論。

(中時電子報)