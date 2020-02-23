新冠肺炎來勢洶洶！首先在亞洲造成極大威脅！目前病毒也入侵歐洲，義大利在台灣時間22日出現第二起新冠肺炎死亡案例後，隨後確診病例又暴增，從29例增加到51例，義大利政府也將針對10座城鎮進行封鎖。

由於確診病例數急增！綜合媒體報導，義大利政府至將對10個城鎮將實施封鎖，卡薩爾普斯特倫戈（Casalpusterlengo），科多諾（Codogno），卡斯蒂廖內•達達（Castiglione d'Adda），豐比奧（Fombio），馬洛（Maleo），索馬格利亞（Somaglia），貝爾托尼科（Bertonico），特拉諾瓦•德•帕塞里尼（Terranova dei Passerini），卡斯特爾杰朗多（Castelgerundo）和聖菲奧拉諾（San Fiorano）。

世衛2月11日將其定名為COVID-19（2019年冠狀病毒疾病），目前新冠肺炎確診幾乎蔓延全球，台灣也出現多個確診病例，疾管署呼籲民眾勿恐慌，勤洗手、有上呼吸道感染時戴口罩、做好自主健康管理。

(中時電子報)