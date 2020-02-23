今（23）日凌晨1時30分許，新北市中和區連城路某公寓3樓59歲徐姓男子疑似酒醉縱火，造成徐男輕微嗆傷，徐妻右臉頰輕微燒燙傷，但住在樓下的36歲兒子則因吸入大量濃煙，一度命危，所幸送醫後恢復生命跡象。

火警發生後，新北市消防局隨即派遣大批消防人車趕抵救援，火勢於1時47分控制，1時51分火勢熄滅。警方與火調人員已在調查起火原因，釐清責任。

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(中時 )