疑酒後縱火 一男傷重送醫 05:012020/02/23 中時 王揚傑 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 徐姓男子疑似酒後縱火，造成兒子傷重送醫。（王揚傑翻攝） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 今（23）日凌晨1時30分許，新北市中和區連城路某公寓3樓59歲徐姓男子疑似酒醉縱火，造成徐男輕微嗆傷，徐妻右臉頰輕微燒燙傷，但住在樓下的36歲兒子則因吸入大量濃煙，一度命危，所幸送醫後恢復生命跡象。 火警發生後，新北市消防局隨即派遣大批消防人車趕抵救援，火勢於1時47分控制，1時51分火勢熄滅。警方與火調人員已在調查起火原因，釐清責任。 ★中時電子報關心您：喝酒不開車，飲酒過量，有礙健康！ (中時 ) #火勢 #新北市 #縱火 #救援 #消防局 也許您會感興趣 推薦閱讀 居家檢疫增 新北設關懷中心 04:102020/02/19 地方新聞 居家檢疫失聯者郭富文 新北市衛生局重罰10萬元 17:472020/02/19 生活 居家檢疫趴趴走 侯友宜建議：集中管理＋收費 13:462020/02/20 政治 新北落跑1居家檢疫男尋獲 送集中檢疫處 09:512020/02/21 社會 新北首推！企業提供有薪防疫照顧假 可領1萬獎勵金 18:532020/02/21 生活 高中生自製「紅外線熱像儀」 可自動測同學體溫 18:522020/02/21 生活 有薪防疫假 新北獎勵企業1萬元 04:102020/02/22 地方新聞 苑裡水坡里垃圾場傳火警 冒濃煙大火 15:012020/02/22 社會 台中便當店起火 一員工嗆傷送醫 21:022020/02/22 社會 送醫篩檢如履薄冰 保密到家 04:102020/02/23 國際大事 社會熱門新聞 台灣燈會800架無人機展演 遭惡意擊落48架 - 社會 悚！殺完全家再輕生 6狗屍一家5口陳屍家中 - 社會 蘆洲豆漿店外發生碰撞 情侶怒朝老夫婦潑豆漿 - 社會 女大生羞羞不關門 登頂驚見門口站一人... - 社會 男友嚐出這味道 女大生羞問：怎麼回事 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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