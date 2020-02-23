小編精選《中國時報》5件不可不知大事，帶讀者掌握今天（23日）新聞重點。

【1】滯湖北台灣人聯名陳情 小英回應 盼陸方配合！

滯留湖北的台灣人，19日深夜聯名寫了一封《陳情呼籲書》，感嘆首批返台者隔離期已結束，政府卻仍不聞不問，也希望蔡政府別再堅持派華航班機，盡快同意讓大陸東航班機執飛，讓他們返家。陳情書指出，他們大部分是臨時到湖北，急著回去上班上課，拜託台灣社會各界勿以排拒心態對待，以同理心幫忙他們回家。

【2】中火去年降載 減發逾66億度電

燃煤發電減少，電廠執行降載減排與環保改善是主因。台中電廠2019年光降載就462次，減發66.4億度，比前年多2.2倍。環保改善上，1到3號去年完成環保改善，接下來下個月4號機也會完成環保改善工程，空氣汙染物減排量還可向上提升。

【3】確診數下降 陸病患尿液發現病毒

新冠病毒肺炎疫情延燒，武漢市迄今已閉關30天，大家都在企盼，武漢何時可以解封？大陸專家李蘭娟表示，要把所有的感染病人都找出來，才能說疫情拐點到了。此外，世界衛生組織（WHO）專家組22日進入武漢調查，鍾南山和研究團隊則在病患的尿液中發現病毒。

【4】600億紓困救急 降稅才是強心劑

新冠肺炎疫情擴散，造成人流物流急凍，行政院日前拍板600億紓困計畫要搶救觀光、餐飲與製造業。中華採購與供應管理協會對此認為，短期救急政策雖是需要，但是政府更應該此時藉由降稅去引導企業引進風險管理機制，以應付未來重大危機，才是長久之道。

【5】萬粉戴口罩相挺 吳青峰結生死之交

吳青峰「太空備忘記」2020巡迴演唱會，22、23日於台北小巨蛋舉行，因新冠肺炎疫情關係，昨全場觀眾都戴著口罩，吳青峰提醒大家「不要嚇到口罩都掉了，要戴好」，應景比喻「我們都成為生死之交」，讓全場1萬多名粉絲又驚又喜。

(中時電子報)