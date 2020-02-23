為了掌握新鮮水果的運送，邱瑞堂將物流配送公司交給小妹及妹婿經營，「我們在桃園、彰化及台南都設有農藥檢測中心及倉儲物流，以25輛配送車送到全台門市。光是這些設備，前後就花費2億元。」

大妹邱曉焄則負責行銷與行政事宜，「每一款新品都要取個好名字，像『柑禧發茶』、『橙意滿滿』都是團隊絞盡腦汁的創意，每款飲料還要經過10個人以上試喝才算數。」邱曉焄笑著說。

2006年大苑子發行「旺卡」，當年除了悠遊卡及統一超商的「iCash」外，市面上唯一有的品牌儲值卡片。（圖／大苑子提供）

至於邱瑞堂自己，最重要的任務是將大苑子「科技化」。「創立大苑子3年後，我導入POS系統，員工依照打單做飲料，可避免出錯，也能統計當天各品項銷量，掌握市況。2006年，我們發行『旺卡』，當時除了悠遊卡及統一超商的『iCash』，只有我們推出儲值卡片。」當年度，顧客總儲值金額就超過六億元。

農藥檢驗室的牆上，掛滿每位檢測人員需定期更新的檢驗人員證書。（圖／張文玠攝）

「2014年，我們建置手機App，會員可直接查詢水果農藥檢測數據及綁定行動支付。」邱瑞堂表示，目前會員約115萬人，貢獻4成營收，「有了App，透過數據分析，我們可以『下架』不受歡迎的品項。」邱瑞堂說。

每一批水果，都會在農藥檢驗室內進行國家綠盾級檢驗，為消費者把關。（圖／張文玠攝）

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(中時電子報)