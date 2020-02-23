最重要的是，大苑子透過App能定期和會員互動，「這陣子我們每晚11點送『莓好花漾』飲料券，1．5小時就被瘋搶8千多張，可見會員黏著度很高。」他笑著說，「之前我們也推出積點換電影票《冰雪奇緣２》，未來還會有更多合作對象與會員福利。」

邱瑞堂的最新創意是「訂閱制」，會員月繳499元，可得10個點數（等於10杯飲料），「會員平均每月消費3杯飲料，如果不買更多飲料，也能以1瓶鮮乳2點、一盒水果3點的方式換購商品。如此一來，會員每月的消費，肯定比原本3杯飲料多。」

透過App，會員可使用電子支付，還能依消費習慣獲得不同的專屬優惠。（圖／張文玠攝）

參與大苑子訂閱制的劉小姐表示，「我本來就愛喝大苑子，現在又多了水果及牛乳的選項，只要在App訂購，下班順便拿回家，非常方便。」

大苑子創辦人邱瑞堂有個夢，就是讓全世界認識台灣水果的好。（圖／張文玠攝）

對邱瑞堂來說，訂閱制同時是在建立「鮮果生活圈」，「台灣飲料業1年營收上千億，水果則有1000多億元，大家各有需求，鮮果生活圈是彼此的連結。」站在數位科技應用的制高點上，打算明年上市的邱瑞堂說，「我最想做的，就是讓全世界認識台灣水果的好。」

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(中時電子報)