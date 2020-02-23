新冠肺炎爆發以來持續擴散，全球總計已超過7萬7千人確診、2300例以上死亡。台大公衛學院教授方啟泰認為，新型冠狀病毒COVID-19可能是人造的，若真如此，未來就有可能會斷根，徹底消失。

據《中央社》報導，台灣公共衛生學會昨（22日）邀請多名公衛專家出席「新冠病毒公共衛生社區防疫教育課程」，方啟泰直言，有研究文獻指出新冠病毒與「中國科學院武漢病毒研究所」內，一支留存的蝙蝠病毒「RaTG13」，具有96％的相似性。

不過方啟泰也說，若以病毒學的觀點來看，要到99％以上才算，關鍵還是要看兩者的差異，新冠肺炎的傳染型態像SARS而非流感，感染後可能留下肺部纖維化後遺症。

台灣公共衛生學會22日舉辦「新冠病毒公共衛生社區防疫教育課程」。（圖／台灣公共衛生學會臉書）

法國團隊比對基因序列，發現新冠病毒比其他冠狀病毒多了4個氨基酸，以致對人體的侵襲性、致病性、傳播性，可能比原版病毒更高。正因如此，有人認為或許是有心人士想要開發出勝過SARS的升級版病毒，而且確實做得到。

方啟泰解釋，在自然界的大部分演化，都是「單點突變」，不太可能突然就多了4個氨基酸，機會非常小；就學術角度分析，新冠病毒確實可能是實驗室中的產物，不過還是需要從找出實驗記錄等證據，才能得到確切答案。

方啟泰強調，確認新冠病毒是否人造一事，對疫情未來的研判非常重要，因為若確實是人造，表示此病毒在自然界中沒有生態位置，與自然演化出來的流感不同，所以只要最後一名病例痊癒，就可以斷根、消失掉。

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(中時電子報)