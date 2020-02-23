第二階段罷韓又有新突破？日前罷韓團體宣布，突破30萬大關，昨（22）日晚間，罷韓團體發出記者會通知，預告今日將突破48萬份連署。

「Wecare高雄」臉書表示，截至昨日，已累計36萬3160份連署，但回顧台灣選舉史，沒有罷免縣市長前例，不過性質類似的補選，投票率都沒有超過五成，勝選者的的票率，也都難超過25%，而這個 25%是罷免投票成功的關鍵門檻，非常不容易，但還是要拚下去。

看到罷韓連署進度，網友紛喊「可憐哪～」，表示「看來躲在遮羞布底下的恐怕不只48萬人」、「催出六十萬吧，加油」，但也有人認為，等到真正投票那天還有一段時間，高雄市民的熱度是否能不能持續，屆時就能見真章。

罷韓來勢洶洶，不過卻也傳出違法爭議，高市選委會指出，領銜人陳冠榮自2019年12月26日向中選會正式提案罷免後，未依「公職人員罷免辦事處及辦事人員之設置及徵求連署辦法」規定，於期限（1月2日）前提出設置罷免辦事處及辦事人員之申請。

經監察小組委員調查後認定違反選舉、罷免辦事處設立相關法規，依公職人員選罷法規定，可處10萬元以上100萬元以下罰鍰，並限期10日內提出陳述書，逾期視同放棄陳述機會。

(中時電子報)