數十片口罩做成的捧花，讓網友大讚超實用。（圖／爆廢公社）

新冠肺炎肆虐，台灣境內已有26例確診病患，讓民眾人人自危、搶買口罩，但還是一罩難求。許多新人也受到疫情影響，紛紛將婚禮、喜酒延期；不過一對勇敢舉辦喜酒的新人，二次進場時，不發喜糖和小物，竟捧著一束大大的「口罩花」豪氣發送，也讓網友大讚「實在是太貴重的禮物」！

一名婚禮攝影師在臉書社團「爆廢公社」發文，才6小時就破2萬網友按讚，原來是因為他秀出的兩張喜酒照片。攝影師說：「這是我拍過這麼多年婚禮下來，二進禮物最奢侈的一場了啊啊啊啊啊啊！」

只見照片中新郎、新娘手中拿的不是捧花、喜糖，近看才發現竟是捧花造型的大量口罩，每片粉紅色的口罩分別包裝，還貼有喜氣洋洋的「囍」字。雖然台灣口罩售價不高，但在現在這樣的非常時期，這麼多口罩出現在眾人面前，想必會引起親友瘋搶！

網友看後紛紛表示「好奢侈」、「有錢還買不到的小禮物」、「以前是小孩搶，現在是全場搶」、「終於有實用的」、「這是炫富」、「我這輩子沒見過這麼多錢啊」、「這下重本了」、「財力雄厚」、「世紀豪華婚禮」。

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(中時電子報)