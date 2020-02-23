從1983年第一杯「泡沫紅茶」問世以來，全台已有2萬多家手搖飲店，外銷遍及40多國，其中有一家連鎖店，一年賣出500萬公斤水果，甚至在去年冬天草莓季做到「今天採，今天用」，這家手搖飲店，就是「大苑子」。

大苑子最早以「旺卡」與App吸引上百萬會員，近來又推「訂閱制」，在同業中獨領風騷。（圖／大苑子提供）

大苑子總經理邱瑞堂不想和同業一樣賣濃縮果汁，堅持主打鮮果汁，被家人罵「你瘋了」，結果在食安風暴中翻紅，後來以「旺卡」與App吸引上百萬會員，如今再推行「訂閱制」，在同業中獨領風騷。邱瑞堂說：「手搖飲，還有無限的可能！」

大苑子的草莓，都是當天凌晨4點採收，非常新鮮，而且每一批水果，都會在農藥檢驗室內進行國家綠盾級檢驗，為消費者把關。（圖／大苑子提供）

最讓人有幸福感的冬令水果莫過於草莓，微酸中帶著甜香，一咬就在口中爆汁！在手搖飲的戰國時代，大苑子去年冬季平均一天就賣掉1.8噸草莓，主要原因在於大苑子堅持「產地直送」與草莓要「今天採，今天用」。

因為新鮮草莓的耗損率高，大苑子堅持「產地直送」與「今日採，今日用」。（圖／大苑子提供）

「我們不只賣得多，最厲害的是當天採，當天賣！苗栗大湖的草莓農，凌晨四點就戴上有小燈的帽子，摸黑採收草莓，我們的員工則立即在『蔬果農藥殘毒快速檢驗車』上進行農藥檢驗。合格的草莓，透過新添購的5部低溫物流車運往全台門市。」大苑子總經理邱瑞堂笑著說。

邱瑞堂帶著本刊記者進入位在彰化縣大村鄉的大苑子總部。「我們的屋頂都是太陽能板，陽光充足時，隔熱還能發電！」物流倉庫中，堆疊著一箱箱草莓，「草莓嬌貴，耗損率高達十分之一，搶時間很重要。至於其他水果，我們要求『今天採，明天用』。」

大苑子小檔案

年營收：18.2億

門市：全球共258家（含台灣224家）

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(中時電子報)