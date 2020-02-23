由於中部天氣熱，冷飲店很受歡迎，2年內，大苑子就開了9家分店。不過競爭者也變多，讓邱瑞堂開始想走「不一樣」的路。「當時手搖飲店都用濃縮果汁，產地來源和成分不清楚，所以我想主打鮮果汁，和別人做出區隔。」邱瑞堂解釋。

同時受訪的邱曉焄笑著說，「他說要自己收水果，品項改以水果為主時，我們都以為他瘋了，但他堅持要做。」由於邱瑞堂的執著，大苑子在2013年食安風暴中不但全身而退，還大受矚目。

許多農二代因為邱瑞堂與果農的固定契作，提高了返鄉工作的意願。（圖／大苑子提供）

「許多業者為了讓水果耐放，進貨後以冷凍保鮮，而我們只採用『原果』，從產地直送門市，現削現打現賣。」邱瑞堂說，「除了蕃茄梅、芭樂梅和芭樂檸檬是全年都賣，其他水果品項都有季節性。」

鳥瞰苗栗縣大湖鄉，可看見不少草莓園，大苑子合作的農地也在其中。（圖／大苑子提供）

邱瑞堂拿起表面有斑點的柳丁，告訴記者：「榨果汁不必要求果皮漂亮，所以我和農夫溝通，請他們盡量少噴防止果皮被蟲咬的農藥。」此外，他特別留意當季生產過剩的水果，「像2018年，我們賣了400噸芒果，2019年增加到699噸；台灣人流行喝咖啡，所以今年我們主打四種口味的水果加咖啡。」

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(中時電子報)