新冠肺炎疫情確診案例不斷攀升，使民眾憂心忡忡！對此，民進黨嘉義市議員蔡文旭認為，疫情讓兩岸關係更疏離，而民進黨未來最大挑戰是如何讓台灣經濟順利轉型，包括分散投資市場、降低對中國大陸市場依賴度等。

新冠肺炎疫情蔓延全球，其中韓國確診病例快速增加。對此，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中指出，考量我國與該兩國往來密切，為國人經常旅遊國家，故即日起提升該兩國旅遊疫情建議至第二級警示(Alert)，民眾至當地應採取加強防護措施。他進一步表示，不排除針對日韓邊境進行管制。據《中評社》報導，新冠肺炎疫情及蔡政府親美路線，讓兩岸關係更趨惡化，嘉義市議員蔡文旭說經濟轉型將成民進黨最大挑戰。

蔡文旭指出，2020大選後，蔡積極爭取美國成為盟友，且新冠肺炎疫情持續延燒，將使兩岸關係更疏離，且隨著疫情延燒，認同台灣意識的群眾也會更多。蔡文旭認為，受到疫情影響，許多外資改到東南亞投資設廠，也影響台商在大陸生意。此外，為因應下半年中國大陸不再與台灣續簽ECFA造成的經濟衝擊，未來從事傳統產業的台商，改到東南亞設廠將成趨勢，台灣對東南亞貿易比重也會成長。

(中時電子報)