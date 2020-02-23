林采緹挨酸賣奶直接回嗆。(圖／翻攝自林采緹IG)

「蛇姬」林采緹前年生下兒子後，重心就放在育兒上，不過仍會透過社群分享近況，近日她曬出健身照，但因為露出胸部，引來酸民嘲諷「故意賣奶」，讓她也直接回嗆。

林采緹產後身材恢復很快，外界也都覺得她和生前沒太大變化，但她坦言肉都變鬆垮垮，所以為了有緊實的身材，她也積極投入健身，本來就身材火辣的她，穿著短版運動背心和緊身的她，只要做彎腰或躺下動作，雪乳就快掉出，深邃事業線也相當吸睛，讓健身照也變得相當性感。

連她自己看了也笑說：「這根本邪惡視角，只能說太會拍了！不過很放心，這裡都是女生唷。」粉絲也大讚「攝影師懂拍」、「每張都太邪惡」，但也有網友開酸：「當然放心啊～妳就是故意上來賣奶、刷存在感兼掩飾不紅沒才藝的不是嗎？」對此，林采緹直接回嗆：「我發現每篇你都很愛回我攻擊我，我知道你真的很想讓我注意到你，好了，我回你了，這樣開心了嗎？哈哈。」

(中時電子報)