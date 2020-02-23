鑽石公主號停泊在日本橫濱港外多日，終於結束隔離期，船上的台籍旅客21日順利抵台。回台隔離的第一天，魔術師陳日昇表示是這三周以來最安心的一天，也終於吃到台灣便當，並透露返台後的心情。

陳日昇在臉書表示，包機抵達機棚時，現場早已有上百位檢疫人員待命，從窗外看見陳時中部長現場坐鎮指揮，「安心感瞬間爆表！彷彿一位長輩在家張開雙手對著你說『歡迎回家』，原來少年PI最後上岸就是這種想哭的感動啊」，下機後一人一台救護車直接送醫檢查，過程相當嚴謹且有制度、有效率，消毒無微不至，救連救護車開出機棚也都要全車消毒，動線安排順暢，透過獨立通道直接進入負壓病房隔離，一路上都有醫護檢疫人員隨行。

陳日昇說，這是他「人生第一次受到這種高規格專屬待遇！」與在船上的日本檢疫相比，台灣有過之而無不及，發自內心尊敬及感謝台灣防疫指揮中心，真的太厲害了。

包機是否需要支付費用？陳日昇指出，一人要300美金（約9000元台幣），但也感謝政府提供相當大的補助，下船乘客們都願意來配合政策，而船公司也會補助旅費。

陳日昇透露，目前身體健康，沒有發燒跟不適的症狀，也很幸運包機回台了，但目前仍有5名台灣乘客在日本當地的醫院治療，也請大家替他們加油打氣。

(中時電子報)