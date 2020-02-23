新冠肺炎疫情延燒，讓開學日延到25日，北市交通局管制工程處宣布將調整相關交通管制措施，開學當日將恢復各級學校周邊路口行人專用號誌，共計110處，另外時段性3色管制共有69處路口，而228連續假期也將來臨，連假3天也會實施調撥車道。

228和平紀念日共有3天連續假期，交工處預計對包含民權東路、中山北路等21處路段取消管制，並實施調撥車道，而北市假日禁停黃線開放停車路段，則比照假日實施。

(中時 )