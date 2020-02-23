開學日、228 北巿將調整交通管制措施 09:372020/02/23 中時 游念育 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 北市交通局管制工程處宣布將調整相關交通管制措施，開學當日將恢復各級學校周邊路口行人專用號誌。（本報社資料照片） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 新冠肺炎疫情延燒，讓開學日延到25日，北市交通局管制工程處宣布將調整相關交通管制措施，開學當日將恢復各級學校周邊路口行人專用號誌，共計110處，另外時段性3色管制共有69處路口，而228連續假期也將來臨，連假3天也會實施調撥車道。 228和平紀念日共有3天連續假期，交工處預計對包含民權東路、中山北路等21處路段取消管制，並實施調撥車道，而北市假日禁停黃線開放停車路段，則比照假日實施。 (中時 ) #管制 #開學 #228 #路口 #路段 也許您會感興趣 推薦閱讀 延後開學？ 專家：釐清圍堵、減災期 04:092020/02/19 焦點新聞 家長談開學 不行就不要勉強 04:102020/02/19 生活新聞 避免群聚感染 應延後開學 04:102020/02/19 生活新聞 回溫到下周 彭啟明曝228連假天氣有變數 08:312020/02/19 生活 228連假遊走馬瀨農場 身分證號碼有2、2、8免費入園 17:182020/02/19 旅遊 設LED警示燈 危險路段 夜間車禍少3成 04:102020/02/20 地方新聞 228連假救經濟 國發會推薦出遊點 04:102020/02/22 財經焦點 告別最長寒假 學子收心防疫 04:102020/02/22 地方新聞 去浴堂洗澡 直擊228緝菸現場 04:092020/02/23 兩岸藝文 連鎖加盟春季展 228如期登場 04:092020/02/23 財經要聞 生活熱門新聞 4公升酒精無預警開賣！比台酒、台糖還便宜 - 生活 4天2工廠停工！ 白牌車司機妹工廠承認了 - 生活 新冠肺炎是人造病毒？台大教授：可能性很高 - 生活 比酒精更方便好用 水神這些地點免費拿 - 生活 韓國疫情失控 網揭當地人恐怖習慣：中鏢不意外 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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