選前力挺高雄市長韓國瑜的鋼鐵韓粉文山伯，上週日晚間開直播宣布退出中國國民黨後，又有新動作。昨晚表示為讓韓粉社團「瑜你同在」步向正軌，發出誠徵6項人才職缺。多數與影片動畫製作相關。韓粉看完職缺表示，「第6項『攝影專長』我會一點」。

文山伯16日開直播表示，「這個黨越來越自私，黨員為了利益而加入，今天不得不做出決定，因為我真的玩不起，不應該把時間浪費在國民黨」。但就算離開國民黨，仍會繼續堅持挺韓，不會離開。

昨（22）日晚間，罷韓團體發出通知，預告今日將突破48萬份連署，也將邁向第三階段。為壯大韓粉聲勢，退黨的文山伯昨也在臉書放上徵才資訊，分別需要「一、美編人員(需熟PS、AI、LOGO、DM等技能，數名)」、「二、影片剪輯人員數名(熟PR、威導)」、「三、影片發想企劃」、「四、空拍影像專長(熟DJI、航模)」、「五、動畫製片人員」、「六、攝影專長人員」。

看見徵才資訊的韓粉們也紛紛開心表示「只會第六個攝影，支持文山伯」、「會剪短片可以嗎？」、「我會一點美編」、「韓粉沒有散」、「挺韓到底」、「不論韓市長到哪，我們跟到哪」、「第三階段投票，大家一定要出來」，也有韓粉說「以上專長我都不熟，但我挺韓」、「韓市長加油！」。

徵才海報：

鋼鐵韓粉文山伯 廣邀各方能人大徵才。(圖/翻攝自 文山伯臉書)

(中時電子報)