中東新冠肺炎疫情持續升溫，重災區伊朗昨（22）日確診數增加10例，累計全國確診數上升至28例，同時該國至今已有6名病患不治身亡，是大陸以外死亡數最高國家。

綜合伊朗通訊社（IRNA）、美國資助的伊朗媒體法爾達電台（Radio Farda）、自由歐洲電台（Radio Free Europe）報導，伊朗衛生官員22日新增10起新冠肺炎確診病例，累計該國總確診數上升至28例。

此外，伊朗當局昨日也證實，再新增2起死亡案例，使得該國新冠肺炎死亡數上升至6人，是大陸以外死亡數最高國家。

伊朗衛生部發言人賈漢普爾（Kianush Jahanpour）表示，新增的10起病例中，有2起發生在首都德黑蘭，另外8人居住在或是和什葉派聖城科姆（Qom）相關。目前尚不清楚新增的2起死亡案例發生在何時。

21日伊朗衛生官員Minoo Mohraz曾表示，伊朗爆發新冠肺炎疫情，最初可能來自於在科姆工作的大陸員工，一家大陸企業正在科姆建造一座太陽能發電廠。

科姆是伊朗新冠肺炎疫情的重災區，多數病例都來自於當地居民或是近期曾訪問這座聖城的人，並且至今已有4人死亡。科姆位在德黑蘭南方120公里處，是什葉派聖城，每天有數千名信徒造訪。

目前當局已經下令禁止科姆的所有宗教活動，不過當地聖地法蒂瑪聖陵（Masoumeh Shrine）的官員仍反對這項禁令，還稱信徒聚集不會造成問題。

此外，值得注意的是，伊朗將在3月下旬迎來新年（Nowrouz），為避免疫情擴散，首都德黑蘭多間大學的醫生已呼籲政府即刻關閉各級學校、戲院、體育場等各大公共場所，直到新年假期結束。伊朗新年自3月21日起開始，3月24日結束，學生通常有13天假期。

(中時電子報)