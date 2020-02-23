美國佛蒙特州聯邦參議員桑德斯今天在內華達州民主黨黨團會議一步步走向決定性勝利，初步結果同時顯示前副總統拜登拿下第2，讓他苦苦掙扎的選戰有了新的希望。

據約5%計票結果顯示，桑德斯（Bernie Sanders）取得絕對性領先，福斯新聞（Fox News）預測他將拿下內華達州。

路透社報導，拜登（Joe Biden）在愛阿華州和新罕布什爾州這兩個全美最先舉行初選的州表現不佳後，急需一劑強心針。

拜登得票率雖落後桑德斯一大截，但仍領先目前排名第3的印第安納州南本德（South Bend）前市長布塔朱吉（Pete Buttigieg）。

麻州聯邦參議員華倫（Elizabeth Warren）排第4。內華達州民主黨選民在當地250多個投票所，選出他們心目中最理想總統候選人，盼能在11月3日大選一舉擊敗共和黨籍總統川普。

根據美國有線電視新聞網（CNN）數據，桑德斯普選票達6000多票，拜登2700多票，布塔朱吉2400多票，華倫1500多票。

接下來舉行初選的是2月29日的南卡羅來納州；再接下來就是3月3日的「超級星期二」，屆時將有14個州同時舉行初選，決定民主黨超過1/3的黨代表票歸屬，在贏得提名所需票數占比甚高，可能影響參選人的進退或勝敗。

(中央社)