下周即將開學，新北市仍有223名學生因新冠肺炎疫情滯留陸、港、澳無法回台，新北市教育局推出跨海學習方案，包括線上學習、教材跨海配送與成績評量及出缺勤放寬認定等措施，學生回台後還有輔導計畫，盼孩子學習不中斷。

新北市教育局長張明文表示，雖師生分隔兩地，學校仍應持續關懷學生，教育局要求學校必須每天與家長聯繫關心孩子的健康及學習狀況，並須提供線上學習課程。

張明文說，考量中國大陸網路網域限制，學校將改透過微信等陸港澳通用軟體來取代台灣常用的GOOGLE雲端服務或LINE傳送數位電子教材資料，如果學生滯留地沒有網路或電腦設備，學校也可提供「紙本教材跨海配送」的服務，老師可依據教學進度規畫自學教材及學習單後，再跨海寄送紙本到學生居住地。

張明文說，若滯留學生返台後，各校將啟動「學習扶助」機制，專案開辦學習扶助課程，協助學生回到學習進度，成績則可透過多元評量方式從寬認定，另學校相關衍生費用，都將由教育局專案支應。

教育局也說，滯留陸港澳期間，都不會計入畢業出缺席日數，請學生照顧好自己健康，也請親子與校方合作，讓學習不滯留。

(中時 )