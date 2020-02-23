台南市最古老的「武聖夜市」，營運近30年，是台南3大觀光夜市之一，最近盛傳將在4月底熄燈，讓台南夜市口訣「大大武花大武花」，缺了一角。

《ETtoday》報導，武聖夜市將熄燈的消息早在1、2年前就有，直到日前武聖夜市附近生意非常好的老牌「汕頭麵店」貼出公告，因不再續租，將遷移到新地點營業，大家才驚覺地主可能要收回武聖夜市的土地了，恐在4月底吹熄燈號，讓許多台南人不捨。

目前台南市政府已針對武聖夜市進行公共設施專案通盤檢討解編，一部分保留作文中，其餘則做住宅區，若重劃通過，原址的武聖夜市勢必要消失。

對此，許多網友在PTT上留言，大感不捨，「大大武花大武花這句話要變歷史了嗎」、「我的鍋燒意麵怎麼辦」、「逛起來最舒服的夜市…安平不是很多大樓還沒賣完，還要蓋？」、「花園就搬過，武聖真的被要地，一定也會搬，不會不見」、「在那邊擺攤的朋友說真的賣掉了 到4/29而已」。

(中時電子報)