台北地院審理潤寅詐貸案，潤寅千金楊宇晨男友王威程，因被控替楊女租銀行保管箱洗錢600萬元遭限制出境、出海，王向北院聲請解除境管，合議庭考量王在檢方偵查中曾欲與楊女出國，且本案主嫌楊女母親王音之仍逃亡海外，故王有逃亡之虞，駁回王聲請，不准解除王境管。

檢方調查，楊宇晨3年多前，才與富二代結婚，住在離北檢很近的豪宅元大一品苑，並於2017年間生下一子，堪稱是「人生勝利組」，但因楊女父母去年6月潛逃出境，並在海外交代女兒在台善後，遙控她負責在台資產洗錢、藏匿。楊女陸續將潤寅旗下各公司的帳戶，以匯款及提領現金等方式，領出2500多萬元。

楊女知道詐貸案即將東窗事發，即在國內躲債不出面，檢方一度找不到她，去年9月20日，已婚的楊宇晨與男友、昔日同學王威程準備搭機前往東南亞「旅遊」時，在機場被攔下逮捕。

檢調從她的手機中，發現有1張保管箱內裝滿現鈔紙袋的照片，檢調根據照片所攝位置的經緯線座標，以及清查曾與她有聯繫的閨密等通聯紀錄，比對基地台發話位置等資訊後，終於找到由王威程替她開立的保管箱，並進而查扣箱內不法款項600萬元。

檢調查出，王威程涉嫌幫助楊宇晨存放贓款，去年5月24日至銀行開立保管箱，並於6月10日陪同楊宇晨將從公司提領出的600萬元現金，存入保管箱內，這600萬已被檢方查扣。

北檢今年1月依洗錢罪嫌起訴王男，北院1月22日審訊王男後，因王男否認犯罪，諭知王男限制出境、出海。王日前向北院聲請解除限制出境、出海。

合議庭認為，潤寅案犯罪金額高達數百億元，王男犯罪金額600萬元，王有親自到庭接受審判必要。由於王在偵查中曾與女友楊宇晨同行出國，且主嫌王音之逃亡海外，認王有逃亡之虞，駁回王聲請。

(中時 )