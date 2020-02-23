新冠肺炎疫情，對學校教學造成重大衝擊，如果有一、兩個確診案例，班級、全校要停課。教育部今天表示，新住民語文數位學習互動電子教材掛已載於「新住民子女教育資訊網」，提供學生免費線上自主學習，使防疫期間在家學習不間斷。

新住民語文數位學習教材內容包括越南、印尼、泰國、緬甸、柬埔寨、菲律賓及馬來西亞等7國，教材課文均採中文與新住民語文雙語配音，並依此進行數位教材對話製作、互動問答題及歌曲設計，且具有數位資訊環保無紙化、可串聯多種媒體、多螢幕閱讀的特性，使語言學習過程變得更加豐富多元。

另外，數位教材不僅是純文字，還可添加多媒體元素，圖像、聲音、影像等，豐富知識的載體，同時也具備多螢幕閱讀特性，一本書可在不同大小尺寸的螢幕上呈現，學生可用手機或電腦螢幕閱讀，相當便利。

新住民語文數位學習教材是為了推動12年國教課綱新住民語文課程，並讓有興趣學習東南亞語的學生或一般民眾也能隨時隨地使用，教育部國教署委託國立中央大學與資策會共同製作的數位互動電子課本，越南、印尼、泰國、緬甸、柬埔寨、菲律賓及馬來西亞等7國均已完成，各1~8冊數位學習教科書，並建置於國教署「新住民子女教育資訊網」平台數位課程專區，全部免費，學生及民眾可多加使用。

(中時 )