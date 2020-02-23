鄭文燦擔任議員時期的名片。（圖／摘自臉書）

日前基隆市長林右昌年輕時的照片被翻出，意外引發討論。（合成圖／摘自貓與邪佞的手指、林右昌臉書）

日前基隆市長林右昌30年前的照片曝光，「奶油小生」的年輕帥樣，竟與日星三浦春馬神似，引發網友暴動。現在桃園市長鄭文燦擔任議員時的照片也被翻出，意外被發現也有明星臉。

臉書「貓與邪佞的手指」，日前PO出林右昌30年前在國立基隆高中時期，及海巡署服役的照片，氣質打扮都不輸現在的男星，更有網友貼出三浦春馬照片，公認是「基隆三浦春馬」。文章還吸引到桃園市長鄭文燦，留言說「看來是個擅長發福的夥伴呢（摸下巴）」，並PO出自己年輕時的照片。

21日臉書「瞌睡鯨魚」也轉PO出鄭文燦擔任議員時的名片，照片上他梳了油頭，戴著眼鏡、穿西裝，身形比起現在相當消瘦。

照片一曝光讓網友驚訝表示，「只有鼻子一樣…」、「歲月是把無情殺豬刀」、「職災啦！」但有人認為胖胖的比較好看，看起來比較有親和力，就連立委鄭運鵬也留言說「誰沒有去過？」不少人也發現，年輕時的鄭文燦意外「撞臉」港星黃百鳴。

另外，網友也PO出黃偉哲立委時期跟現在的照片對比，笑說「你要不要看看我們市長當選後胖多少？不要小看台南美食的威力」。

(中時電子報)